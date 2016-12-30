Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2016, пятница, 21:52
0°C
Завтра +1°C
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
30. 12. 2016

Россия займется импортозамещением в авиации

В России создана Авиационная коллегия при правительстве. Она займется импортозамещением в гражданской авиации. Соответствующее постановление сегодня было опубликовано на сайте правительства.

Коллегия будет координировать действия ведомств для продвижения на российских рынках гражданской авиационной техники, произведенной в РФ. Также будет решаться задача по переводу российских пассажирских и грузовых авиаперевозок преимущественно на российскую технику "в условиях конкуренции со стороны зарубежных компаний, продукция которых в последние годы доминирует на российском авиационном рынке".

Состав Авиационной коллегии будет утвержден отдельным распоряжением правительства.

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин предложил создать специальную коллегию для координации в авиационной отрасли.

Отметим, что постановление правительства РФ было обнародовано вскоре после крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе стало известно о приостановке эксплуатации Ту-154, которые находятся в распоряжении российских силовиков. Для гражданской авиации подобный запрет не вводился.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.