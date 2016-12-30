Россия займется импортозамещением в авиации

В России создана Авиационная коллегия при правительстве. Она займется импортозамещением в гражданской авиации. Соответствующее постановление сегодня было опубликовано на сайте правительства.
Коллегия будет координировать действия ведомств для продвижения на российских рынках гражданской авиационной техники, произведенной в РФ. Также будет решаться задача по переводу российских пассажирских и грузовых авиаперевозок преимущественно на российскую технику "в условиях конкуренции со стороны зарубежных компаний, продукция которых в последние годы доминирует на российском авиационном рынке".
Состав Авиационной коллегии будет утвержден отдельным распоряжением правительства.
Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин предложил создать специальную коллегию для координации в авиационной отрасли.
Отметим, что постановление правительства РФ было обнародовано вскоре после крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.
Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе стало известно о приостановке эксплуатации Ту-154, которые находятся в распоряжении российских силовиков. Для гражданской авиации подобный запрет не вводился.
Источник: korrespondent.net
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