Россия займется импортозамещением в авиации

В России создана Авиационная коллегия при правительстве. Она займется импортозамещением в гражданской авиации. Соответствующее постановление сегодня было опубликовано на сайте правительства.

Коллегия будет координировать действия ведомств для продвижения на российских рынках гражданской авиационной техники, произведенной в РФ. Также будет решаться задача по переводу российских пассажирских и грузовых авиаперевозок преимущественно на российскую технику "в условиях конкуренции со стороны зарубежных компаний, продукция которых в последние годы доминирует на российском авиационном рынке".

Состав Авиационной коллегии будет утвержден отдельным распоряжением правительства.

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин предложил создать специальную коллегию для координации в авиационной отрасли.

Отметим, что постановление правительства РФ было обнародовано вскоре после крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе стало известно о приостановке эксплуатации Ту-154, которые находятся в распоряжении российских силовиков. Для гражданской авиации подобный запрет не вводился.

Источник: korrespondent.net