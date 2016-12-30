Убийцу копов в Днепре признали вменяемым

Бывшего бойца батальона Торнадо Александра Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, признали вменяемым, сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
В сентябре Пугачев застрелил двух полицейских возле Днепровского автовокзала, когда они проверяли его документы. Позже полиция назвала мотив убийства копов в Днепре: экс-боец Торнадо не хотел, что правоохранители увидели в базе, что он находится в розыске.
В прокуратуре сообщили, что проведен ряд экспертиз, в ходе которых Пугачева признали вменяемым. Правоохранители также рассматривают факт покушения подозреваемого на водителя маршрутки, который пытался остановить злоумышленника.
Также отмечается, что дело передадут в суд в январе. В настоящее время открыт ряд статей в отношении подозреваемого.
Ранее также появилось видео с камеры убитого полицейского.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-