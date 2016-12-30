Убийцу копов в Днепре признали вменяемым

Бывшего бойца батальона Торнадо Александра Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, признали вменяемым, сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

В сентябре Пугачев застрелил двух полицейских возле Днепровского автовокзала, когда они проверяли его документы. Позже полиция назвала мотив убийства копов в Днепре: экс-боец Торнадо не хотел, что правоохранители увидели в базе, что он находится в розыске.

В прокуратуре сообщили, что проведен ряд экспертиз, в ходе которых Пугачева признали вменяемым. Правоохранители также рассматривают факт покушения подозреваемого на водителя маршрутки, который пытался остановить злоумышленника.

Также отмечается, что дело передадут в суд в январе. В настоящее время открыт ряд статей в отношении подозреваемого.

Ранее также появилось видео с камеры убитого полицейского.

Источник: korrespondent.net