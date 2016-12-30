В Турции согласовали расширение полномочий у Эрдогана

Парламентская конституционная комиссия Турции одобрила поправки в конституцию страны, которая предусматривает расширение полномочий президента, пишет Turkish Minute.Еще

"Парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, что прокладывают путь к президентской системе на фоне опасений относительно единоличной власти", - сказано в сообщении.

Согласно поправкам, президент будет единолично возглавлять исполнительную ветвь власти.

В частности, он сможет назначать вице-президентов и министров, распускать парламент и объявлять чрезвычайное положение без согласия парламента.

Отметим, ранее нынешний президент страны Реджеп Эрдоган привел гитлеровскую Германию как пример эффективного государства. Еще в начале 2016 года он пытался провести реформу исполнительной власти в Турции и усилить роль президента.

А на днях Эрдоган объявил о национальной мобилизации против терроризма.

Источник: korrespondent.net