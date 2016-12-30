Дело Автомайдана: арестован действующий силовик

Суд арестовал действующего полицейского, которого подозревают в незаконном задержании активистов Автомайдана в 2014 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

На днях другому действующему полицейскому предъявили подозрение за разгон Майдана. Сейчас он является командиром взвода полка милиции особого назначения №1 ГУ Нацполиции в Киеве.

Сообщается, что он является старшем оперуполномоченном Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Ему избрана мера в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Полицейский подозревается в преступленях против восьмерых автомайдановцев в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве. Суд также отстранил его от должности.

Ранее ГПУ направила в суд обвинение по делу Автомайдана.

Источник: korrespondent.net