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30. 12. 2016

Антикоррупционеры отчитались о возвращенных деньгах

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в течение 2016 года вернули стране более 100 миллионов гривен. Об этом сказано на сайте НАБУ.

"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган", – говорится в комментарии ведомства.

В НАБУ утверждают, что за последние 12 месяцев им удалось вернуть государству более 100 миллионов гривен, а также помешать хищению более полумиллиарда.

Также отмечается, что в настоящее время "детективы Антикоррупционного бюро совместно с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесен с десяток приговоров".

Ранее НАБУ и Евросоюз расследуют кражу денег Центрэнерго.

Источник: korrespondent.net

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