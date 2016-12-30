Антикоррупционеры отчитались о возвращенных деньгах

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в течение 2016 года вернули стране более 100 миллионов гривен. Об этом сказано на сайте НАБУ.
"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган", – говорится в комментарии ведомства.
В НАБУ утверждают, что за последние 12 месяцев им удалось вернуть государству более 100 миллионов гривен, а также помешать хищению более полумиллиарда.
Также отмечается, что в настоящее время "детективы Антикоррупционного бюро совместно с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесен с десяток приговоров".
Ранее НАБУ и Евросоюз расследуют кражу денег Центрэнерго.
Источник: korrespondent.net
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