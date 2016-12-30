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30. 12. 2016

Турция будет давать ВСУ по три миллиона пять лет

Турция будет выделять украинской армии по три миллиона долларов каждый год в течение пяти лет, сообщила пресс-служба украинского посольства в Анкаре.

Сообщается, что стороны подписали соглашение, предусматривающие выделение Турцией трех миллионов долларов на ежегодной основе в течение пти лет.

Взамен эти деньги украинская сторона должна будет потратить на приобретение для нужд армии турецких товаров военного и двойного назначения.

В прошлом месяце сообщалось, что Турция даст Украине кредит на 50 миллионов долларов.

Источник: korrespondent.net

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