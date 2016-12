Трамп похвалил Путина за отказ выслать дипломатов США

Избранный американский президент Дональд Трамп похвалил российского президента Владимира Путина за решение не высылать из России американских дипломатов.

"Отличный ход Путина с отсрочкой [ответных мер]. Я всегда знал, что он очень умен", - написал Трамп в Twitter.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!