Лента RSS
Подписаться на ленту
31 декабря 2016, суббота, 00:54
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
30. 12. 2016

Трамп похвалил Путина за отказ выслать дипломатов США

Избранный американский президент Дональд Трамп похвалил российского президента Владимира Путина за решение не высылать из России американских дипломатов.

"Отличный ход Путина с отсрочкой [ответных мер]. Я всегда знал, что он очень умен", - написал Трамп в Twitter.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016

Ранее Путин заявил, что Россия не будет высылать дипломатов США в ответ на аналогичные меры Вашингтона и его новые санкции.

Перед этим США выдворили 35 российских дипломатов и ввели новые санкции.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.