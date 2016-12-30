Трамп похвалил Путина за отказ выслать дипломатов США

Избранный американский президент Дональд Трамп похвалил российского президента Владимира Путина за решение не высылать из России американских дипломатов.

"Отличный ход Путина с отсрочкой [ответных мер]. Я всегда знал, что он очень умен", - написал Трамп в Twitter.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016

Ранее Путин заявил, что Россия не будет высылать дипломатов США в ответ на аналогичные меры Вашингтона и его новые санкции.

Перед этим США выдворили 35 российских дипломатов и ввели новые санкции.

Источник: korrespondent.net