Сенатор США заявил о новых санкциях "против Путина"

США на будущий год готовят новые санкции против России. Об этом в интервью Радио Свобода заявил приехавший в Киев сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"В следующем году мы собираемся представить новые санкции ... которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению", - отметил политик.
Грэм надеется, что Дональд Трамп подпишет закон о новых санкциях.
Напомним, что сам избранный президент всячески избегает обвинять Россию в кибератаках против Демократической партии США, что активно продвигает уходящая администрация.
"Хакерские атаки России" стали причиной нового витка американских санкций против Москвы. Барак Обама подписал закон под самый конец своего президентства, выслав к тому же 35 российских дипломатов. Владимир Путин отказался отвечать Штатам тем же, за что получил одобрение Трампа.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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