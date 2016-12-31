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31. 12. 2016

В Праге полиция обезвредила подрывника из самолета

В столице Чехии совершин экстренную посадку самолет, летевший с Канарских островов на Варшаву, передает Чешское радио. 

Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в старой части пражского аэропорта в связи с угрозой взрыва. Полиция якобы уничтожила подозреваемого, сообщает ряд СМИ. По другим данным он задержан и имеет польский паспорт. 

По данным МВД Чехии, чей глава экстренно прибыл на место операции, все 160 пассажиров рейса были эвакуированы. 

На днях в Ливии захватили гражданский самолет со 118 людьми на борту. Позже заложники были отпущены. 

Источник: korrespondent.net

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