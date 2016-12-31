В Праге полиция обезвредила подрывника из самолета

В столице Чехии совершин экстренную посадку самолет, летевший с Канарских островов на Варшаву, передает Чешское радио.

Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в старой части пражского аэропорта в связи с угрозой взрыва. Полиция якобы уничтожила подозреваемого, сообщает ряд СМИ. По другим данным он задержан и имеет польский паспорт.

По данным МВД Чехии, чей глава экстренно прибыл на место операции, все 160 пассажиров рейса были эвакуированы.

На днях в Ливии захватили гражданский самолет со 118 людьми на борту. Позже заложники были отпущены.

Источник: korrespondent.net