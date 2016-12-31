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31. 12. 2016

В России хотят упростить выдачу гражданства русскоязычным

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителям русского языка. Автором инициативы стал депутат фракции "Единая Россия" Константин Затулин, который с 2006 года многократно получал запрет на въезд в Украину.

Автор законопроекта предложил отменить условие постоянного проживания человека или его родственников по прямой восходящей линии на территории Российской Федерации. По предлагаемой норме, достаточно только родиться или любое время проживать в РФ (или РСФСР). 

К тому же упрощается отказ от предыдущего гражданства. Если раньше носителям русского языка нужно было иметь справку об отказе от гражданства другой страны, то в законопроекте требуется только письменное заявление человека об этом (де-факто разрешено двойное гражданство). 

По данным миграционной службы России, за последние два года российское гражданство получили более 100 тысяч украинцев. 

Источник: korrespondent.net

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