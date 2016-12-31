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31. 12. 2016

Крушение Ту-154: на борту летела уроженка Украины

Среди погибших в российском самолете Ту-154 была Надежда Игнатьева - уроженка Снежного (Донецкая область, сейчас под контролем ДНР). 

34-летняя девушка занималась танцами в составе ансамбля Александрова на протяжении десяти лет, имела российское гражданство, передает Громадське со ссылкой на мать погибшей.

Муж Надежды также работник ансамбля, но в самолете его не было. У погибшей осталась четырехлетняя дочь. 

Источник: korrespondent.net

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