Украинская детская писательница Лариса Ницой швырнула мелочью в кассира, который говорил с ней по-русски. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, перед ней сидела продавщица-стажер, у которой она четыре раза потребовала перейти на государственный язык обслуживания, однако кассир все равно говорила по-русски.

"Я сгребаю сдачу и швыряю в продавщицу. "Женщина, что вы делаете?!" - взвизгивает ученица", - делится деталями своего шопинга детский автор.

По словам Ницой, в ответ на извинения другого персонала, она ответила: "Она (кассир-стажер - ред.) заговорит по-украинский только тогда, когда у нее убьют кого-то в АТО, только сначала выколят глаза, отрежут пальцы и распорят живот!"

Теперь писательница грозит торговой сети судом.

Ранее Ницой требовала закрасить русскоязычные надписи к детским картинам, которыми художник-волонтер Светлана Рудикова украсила стены Охматдета.

Cмотрите фотогалерею: Украинская писательница швырнула мелочью в кассира за русский язык

Источник: korrespondent.net