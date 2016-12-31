Украинская детская писательница Лариса Ницой швырнула мелочью в кассира, который говорил с ней по-русски. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, перед ней сидела продавщица-стажер, у которой она четыре раза потребовала перейти на государственный язык обслуживания, однако кассир все равно говорила по-русски.
"Я сгребаю сдачу и швыряю в продавщицу. "Женщина, что вы делаете?!" - взвизгивает ученица", - делится деталями своего шопинга детский автор.
По словам Ницой, в ответ на извинения другого персонала, она ответила: "Она (кассир-стажер - ред.) заговорит по-украинский только тогда, когда у нее убьют кого-то в АТО, только сначала выколят глаза, отрежут пальцы и распорят живот!"
Теперь писательница грозит торговой сети судом.
Ранее Ницой требовала закрасить русскоязычные надписи к детским картинам, которыми художник-волонтер Светлана Рудикова украсила стены Охматдета.
Cмотрите фотогалерею: Украинская писательница швырнула мелочью в кассира за русский язык
Источник: korrespondent.net
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