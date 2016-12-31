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31. 12. 2016

Украинская писательница швырнула мелочью в кассира за русский язык

Украинская детская писательница Лариса Ницой швырнула мелочью в кассира, который говорил с ней по-русски. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, перед ней сидела продавщица-стажер, у которой она четыре раза потребовала перейти на государственный язык обслуживания, однако кассир все равно говорила по-русски. 

"Я сгребаю сдачу и швыряю в продавщицу. "Женщина, что вы делаете?!" - взвизгивает ученица", - делится деталями своего шопинга детский автор.

По словам Ницой, в ответ на извинения другого персонала, она ответила: "Она (кассир-стажер - ред.) заговорит по-украинский только тогда, когда у нее убьют кого-то в АТО, только сначала выколят глаза, отрежут пальцы и распорят живот!"

Теперь писательница грозит торговой сети судом. 

Ранее Ницой требовала закрасить русскоязычные надписи к детским картинам, которыми художник-волонтер Светлана Рудикова украсила стены Охматдета. 

Cмотрите фотогалерею: Украинская писательница швырнула мелочью в кассира за русский язык

Источник: korrespondent.net

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