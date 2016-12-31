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31. 12. 2016

В Дубае застряли украинские туристы

Из аэропорта Шардж (Дубаи) не может вылететь группа украинских туристов. Об этом сообщил консульский департамент МИД Украины. 

К соотечественникам отправился консул, говорят в департаменте. 

"Представители компании Air Arabia заявили, что решат вопрос в ближайшее время", - говорится в сообщении. 

Напомним, после землетрясения в Непале, украинцев оттуда не могли эвакуировать несколько недель. 

Источник: korrespondent.net

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