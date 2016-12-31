Дочь Умерова заявила, что отцу дали статус террориста

Россия внесла замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в список террористов. Об этом сообщила его дочь Айше Умерова в Facebook.
"Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов РФ: № 5826. Вот и объяснение вчерашней ситуации с невозможностью выплаты ими же назначенного штрафа за якобы админнарушение (встречу 22 сентября). Дожидаться хотя бы решения своего же суда - не, не слышали". – написала она.
Как сообщалось, следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против Умерова уголовное дело за призыв к нарушению территориальной целостности РФ. Затем позиция Умерова была размещена в интернете.
С Умерова взяли подписку о невыезде. Почти месяц он проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Симферополе. Организация Human Rights Watch призвала российские власти освободить Умерова и снять с него обвинения в сепаратизме.
Ранее Умерова планировали освободить в сентябре.
Источник: korrespondent.net
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