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31. 12. 2016

Русские обыгрывают западные СМИ как дураков - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп похвалил Россию за информполитику. 

"Русские обыгрывают Си-эн-эн и Эн-би-си, как дураков, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. "Фокс ньюс" все понимает", — написал избранный президент США в Твиттере.

Russians are playing @CNN and @NBCNews for such fools - funny to watch, they don't have a clue! @FoxNews totally gets it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.

Он не разъяснил, что именно считает неверным в публикациях телекомпаний.

Ранее Дональд Трамп одобрил решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов из страны в ответ на аналогичную меру властей Соединенных Штатов.

Сегодня США ввели новые санкции против России. 

Источник: korrespondent.net

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