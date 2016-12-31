Российские хакеры внедрились в электросети - СМИ США

В компьютерной сети одний из электрораспределительных компаний США найдено вредоносное ПО, которое связывают с российскими хакерами. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Washington Post.

Других подтверждений этой гипотезе издание не приводит. "Вирус" якобы зафиксирован в штате Вермонт и для деструктивных целей не использовался.

Российских хакеров подозревают во взломе мобильного приложения ВСУ

Скандал с "российскими хакерами", которые якобы повляли на исход выборов в США, набирает обороты с конца осени. Дело закончилось введением очередных санкций против России и высылкой 35 дипломатов из США.

Избранный президент Америки Дональд Трамп не комментирует слухи о причастности РФ к "хакерским атакам".

Источник: korrespondent.net