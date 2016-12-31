Итоги 30.12: Дефолтный Приват и доллар по 28

Очередное дно гривны
Гривна в обменниках пробила очередное локальное дно: 28 за доллар. Напомним, что валютный ажиотаж начался около недели назад. Еще с 21 декабря Нацюанк обещает успокоить валютный рынок, который взбудоражился после национализации ПриватБанка.
Украинка-чемпионка
Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в блице. Музычук опередила занявших 2-3 места россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно на пол-балла каждую.
Путин отказался высылать дипломатов США
Президент России отказался от симметричного ответа на вчерашний демарш Вашингтона, который изгнал из страни 35 российских дипломатов. "Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", – отметил Путин.
ПриватБанк немного в дефолте
Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт). Такое решение Fitch объяснил соглашением Приватбанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.
В центре Киева стреляли из автомата
Двое человек находятся в тяжелом состоянии после огнестрельных ранений, полученных сегодня вечером недалеко от метро Дворец Спорта в Киеве. Стрелял из автомата вымогатель денег у интернет-магазина, подтвердила полиция.
Гигант химпрома Украины остановился
В Одессе остановился Припортовый завод - флагман химической промышленности Украины. Как заявляют власти, это связано с высокой ценой на газ. Сейчас государство ищет, кому сдать мощности завода в аренду.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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