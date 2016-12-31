Лента RSS
Подписаться на ленту
31 декабря 2016, суббота, 06:58
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
31. 12. 2016

Итоги 30.12: Дефолтный Приват и доллар по 28

Очередное дно гривны

Гривна в обменниках пробила очередное локальное дно: 28 за доллар. Напомним, что валютный ажиотаж начался около недели назад. Еще с 21 декабря Нацюанк обещает успокоить валютный рынок, который взбудоражился после национализации ПриватБанка.

Украинка-чемпионка

Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в блице. Музычук опередила занявших 2-3 места россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно на пол-балла каждую.

Путин отказался высылать дипломатов США

Президент России отказался от симметричного ответа на вчерашний демарш Вашингтона, который изгнал из страни 35 российских дипломатов. "Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", – отметил Путин.

ПриватБанк немного в дефолте

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт). Такое решение Fitch объяснил соглашением Приватбанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.

В центре Киева стреляли из автомата

Двое человек находятся в тяжелом состоянии после огнестрельных ранений, полученных сегодня вечером недалеко от метро Дворец Спорта в Киеве. Стрелял из автомата вымогатель денег у интернет-магазина, подтвердила полиция. 

Гигант химпрома Украины остановился

В Одессе остановился Припортовый завод - флагман химической промышленности Украины. Как заявляют власти, это связано с высокой ценой на газ. Сейчас государство ищет, кому сдать мощности завода в аренду. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.