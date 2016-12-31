Итоги 30.12: Дефолтный Приват и доллар по 28

Очередное дно гривны

Гривна в обменниках пробила очередное локальное дно: 28 за доллар. Напомним, что валютный ажиотаж начался около недели назад. Еще с 21 декабря Нацюанк обещает успокоить валютный рынок, который взбудоражился после национализации ПриватБанка.

Украинка-чемпионка

Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в блице. Музычук опередила занявших 2-3 места россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно на пол-балла каждую.

Путин отказался высылать дипломатов США

Президент России отказался от симметричного ответа на вчерашний демарш Вашингтона, который изгнал из страни 35 российских дипломатов. "Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", – отметил Путин.

ПриватБанк немного в дефолте

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт). Такое решение Fitch объяснил соглашением Приватбанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.

В центре Киева стреляли из автомата

Двое человек находятся в тяжелом состоянии после огнестрельных ранений, полученных сегодня вечером недалеко от метро Дворец Спорта в Киеве. Стрелял из автомата вымогатель денег у интернет-магазина, подтвердила полиция.

Гигант химпрома Украины остановился

В Одессе остановился Припортовый завод - флагман химической промышленности Украины. Как заявляют власти, это связано с высокой ценой на газ. Сейчас государство ищет, кому сдать мощности завода в аренду.

Источник: korrespondent.net