Преступность среди беженцев в ФРГ резко упала

Число преступников или подозреваемых среди мигрантов в Германии резко упало в третьем квартале 2016 года. По сравнению с первым кварталом того же года число преступлений, которые совершали или в которых подозревались беженцы, сократилось почти на четверть. Об этом говорится в отчете германского Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), который опубликовали в пятницу, 30 декабря, газета Süddeutsche Zeitung и телеканал NDR. В обнародованной статистике речь идет о людях, которые подали прошение об убежище в Германии, уже получили статус беженцев или находятся в стране нелегально.
Всего за три квартала уходящего года было зафиксировано более 214 тысяч различных преступлений, это на несколько тысяч больше, чем за весь 2015 год. При этом в докладе отмечается, что по некоторым делам расследование еще не завершено и подозрения могут быть сняты.
Мелкие правонарушения
Большая часть из зафиксированных преступлений - мелкие правонарушения, отмечается в докладе. 17 процентов из них - это безбилетный проезд, а около четверти преступлений - это воровство или нанесение телесных повреждений. В основном речь идет о стычках между мигрантами, и лишь 6 процентов случаев - это нападения на граждан Германии.
Изнасилования или сексуальные домогательства со стороны мигрантов составили лишь 1,3 процента от общего числа преступлений.
При этом выходцы из Сирии, Ирака и Афганистана, которые составляют примерно две трети всех беженцев, совершали правонарушения или были подозреваемыми лишь в трети случаев. Процент преступников среди мигрантов с Балкан, из стран Магриба, а также из Гамбии, Нигерии, Сомали и Грузии значительно больше, если учитывать сравнительно небольшую долю выходцев из этих государств среди общего числа беженцев.
По данным на середину ноября 2016 года, в Германии также насчитывалось 457 подозреваемых в связях с террористами. В отношении 90 человек было начато расследование, говорится в отчете BKA.
Отметим, что и самих мигрантов в ФРГ становится меньше. В 2016 году при финансовом содействии германских властей страну покинули около 55 тысяч соискателей убежища, еще 25 тысяч мигрантов были принудительно выдворены из Германии.
Источник: korrespondent.net
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