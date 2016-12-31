Зрада от Пинчука: реакция украинских соцсетей

Олигарх и владелец группы Интерпайп Виктор Пинчук написал статью для Wall Street Journal, в которой сделал ряд неоднозначных заявлений.

Главные из них вызвали эффект локального переполоха: отказ (пусть и временный) от вступления в ЕС и НАТО, а главное - болезненные уступки на Донбассе, вплоть до выборов на условиях буквы Минска, т.е. без передачи Украине границы.

Лидеры мнений в Facebook взялись оживленно обсуждать инициативы Пинчука.

Так стартап-коммьюнити Greencubator, которое признается в давнем сотрудничестве со структурами Пинчука, теперь призывает разорвать с ним все контакты.

А вот экс-соратник Януковича Елена Лукаш наоборот находит инициативы олигарха единственно возможными, поскольку они, по ее мнению, несут мир.

Лидер же Правого сектора Дмито Ярош призвал "покарать олигархов по законам военного времени". Пинчук, по мнению Яроша, "верно служит Путину за свои 30 серебреников".

Закономерно, что снова поддержали Пинчука из экс-регионального лагеря - нардеп от Оппоблока Александр Вилкул. Он заявил, что идеи олигарха пока еще будут не восприняты обществом, но через полгода это может измениться.

А вот адвокату Татьяне Монтян слова Пинчука кажутся "переобуванием в воздухе": Монтян считает, что олигарх заговорил на языке компромисса, чтобы угодить новой администрации в США, в кампанию которой вложил не так много денег, сколько в команду Клинтон.

Согласен с ней и политолог Руслан Бортник: "С Пинчуком можно (и нужно!) во многом несогласиться, только не в умении чувствовать политическую конъюнктуру".

А вот луганский экс-губернатор Георгий Тука призывает отказываться не от ЕС, а от Пинчука. По его мнению, на какой бы компромисс не пошла Украина, Россия "не остановится".

Источник: korrespondent.net