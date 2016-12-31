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31. 12. 2016

ЕС начал терять доверие Украины - Геращенко

Европа ведет себя "не совсем умно", а затягивание безвизового режима привело к тому, что ЕС начал терять доверие украинцев.

Об этом в эфире "5 канала" заявила первый замспикера Верховной Рады Ирина Геращенко. 

"Для меня очевидно, что вся эта история обернулась тем, что Европейский союз теряет доверие украинского общества. А это очень серьезно", - цитирует Геращенко пресс-служба БПП.

Политик уверена, что "вся эта история относительно безвизового режима не связана с какой-то украинской зрадой".

"Мы все сделали в этом вопросе. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем умно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому "специальному механизму", - сказала Геращенко.

Напомним, принятие безвиза для Украины перенесли на весну, а потом дата рассмотрения и вовсе исчезла из документов.

Источник: korrespondent.net

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