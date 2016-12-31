Лента RSS
Подписаться на ленту
31 декабря 2016, суббота, 09:59
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
31. 12. 2016

Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пошутил, сравнив себя с Золушкой – в полночь 1 января 2017 года для него тоже "все изменится". По данным агентства Associated Press, выступая перед дипломатами организации, он сказал, что чувствует себя "как Золушка, ведь завтра в полночь все изменится".

"Завтра ночью в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер (ежегодная новогодняя церемония в центре Нью-Йорка, – ред). Миллионы людей будут наблюдать, как я потеряю работу", – также пошутил глава ООН.

Он также призвал своих коллег "концентрироваться на людях – на правах человека и на человеческом достоинстве".

Отметим, Пан Ги Мун был генсеком ООН на протяжении двух пятилетних сроков с 2007 года. С 1 января 2017 года генсеком ООН станет Антониу Гутерреш из Португалии.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.