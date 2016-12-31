Сутки в АТО. Киев заявляет о 48 обстрелах

За прошедшие сутки позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции обстреляли 48 раз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО на странице в Facebook утром в субботу, 31 декабря.
В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Талаковку из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Водяное, Талаковку, Павлополь, Марьинку, Широкино, Лебединское и Гнутово – из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.
На Луганском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм по Новозвановке, из гранатометов и стрелкового оружия – по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, Новоалександровке и урочищу Красное Глинище.
На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия обстреливали Троицкое, Авдеевку, Луганское, Зайцево, Пивденное, Верхнеторецкое и Опытное.
В районе Попасной произошло боевое столкновение – атака боевиков отбита, противник понес потери и отступил.
Напомним, накануне в зоне АТО ранения получили три украинских бойца.
Источник: korrespondent.net
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