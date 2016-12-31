Жена посла Греции в Бразилии была соучастником его убийства

Супруга убитого греческого посла в Бразилии Франсуаза Амиридис призналась в причастности к смерти своего мужа, сообщает местный телеканал Globo. Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро. Ранее он также сознался в соучастии в преступлении.

Полиция просит выдать ордер на арест жены посла и еще троих подозреваемых, в том числе своего коллеги. Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы.

В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря, вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.

Напомним, обгоревший автомобиль с телом внутри нашли накануне в Рио-де-Жанейро. Тело посла обгорело настолько сильно, что полиция ждала результаты экспертизы, чтобы подтвердить его смерть.

Источник: korrespondent.net