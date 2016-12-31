В Австралии на фестивале пострадали 60 человек

В результате давки на музыкальном фестивале Falls Festival в австралийском городе Лорне пострадали 60 человек. Все пострадавшие в возрасте около 20 лет получили ранения, сообщает Age.

Как пишет издание, 19 человек из 60 получили серьезные повреждения, в частности травмы позвоночника, головы и лица.

По данным полиции, давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.

По данным газеты, разъяренные родители пострадавших отправили сообщения организаторам фестиваля в Facebook для получения подробной информации, так как не могли связаться с детьми, но пока не получили ответ.

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Источник: korrespondent.net