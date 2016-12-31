Песков выругался в эфире телеканала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нецензурно высказался в эфире одного из российских телеканалов. Соответствующая видеозапись обнародована на странице сообщества Лентач в Facebook.

"Песков в эфире НТВ по просьбе ведущего перефразировал Лавровское "Дебилы, бл***" как "Козлы нах***". Отличные у нас дипломаты и пресс-секретари", – прокомментировал редактор перед публикацией видео.

В августе прошлого года глава МИД России Сергей Лавров выругался на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии.

Недавно Лавров нахамил оператору международного агентства Reuters во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ, назвав его "дебилом".

Источник: korrespondent.net