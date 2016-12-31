Песков выругался в эфире телеканала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нецензурно высказался в эфире одного из российских телеканалов. Соответствующая видеозапись обнародована на странице сообщества Лентач в Facebook.
"Песков в эфире НТВ по просьбе ведущего перефразировал Лавровское "Дебилы, бл***" как "Козлы нах***". Отличные у нас дипломаты и пресс-секретари", – прокомментировал редактор перед публикацией видео.
В августе прошлого года глава МИД России Сергей Лавров выругался на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии.
Недавно Лавров нахамил оператору международного агентства Reuters во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ, назвав его "дебилом".
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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