Взрывы в Багдаде: более 20 жертв

В результате двух взрывов в центре столицы Ирака погиб 21 человек. Еще более 40 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на полицейских и врачей.
Взрывные устройства сработали в коммерческом районе Синак утром в субботу, 31 декабря, в час пик. По словам представителя министерства иностранных дел Ирака, одно из них привел в действие террорист-смертник. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.
Напомним, 5 ноября в нескольких жилых кварталах Багдада прогремели четыре взрыва – в результате погибли 10 человек, еще 37 получили ранения.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-