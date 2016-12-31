ЕС необходим перезапуск отношений с Россией – глава форума в Давосе

Евросоюзу необходим перезапуск отношений с Россией. Такое мнение директор Всемирного экономического форума (ВЭФ), бывший вице-канцлер Германии Филипп Реслер выразил в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.
"Во-первых, следует понять, что долгосрочное взаимопонимание на европейском континенте, в том числе и с Россией, необходимо. Во-вторых, это, в первую очередь, – проблема европейцев, а не американцев, в соответствии с чем и следует выстраивать свою политику", – подчеркнул бывший председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и экс-министр экономики ФРГ. "Перезапуск этой столь запутанной ныне ситуации был бы важен для Европы. Это могло бы придать новый импульс и в случае с Сирией", – добавил Реслер.
При этом директор ВЭБ выразил убеждение, что текущее положение дел в отношениях с Москвой стало следствием того, что распад СССР и его возможные последствия не были в достаточной степени осмыслены Европой.
Реслер не верит в эффективность санкций как инструмента давления на Кремль. "В качестве политического средства санкции скорее неприемлемы", – резюмировал он, обратив внимание на то, что подобные меры, возможно, дадут результаты лишь спустя многие годы.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 17-20 января 2017 года.
Напомним, Украина в очередном ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum, WEF) рейтинге конкурентоспособности опустилась на 85-е место против 79-го годом раньше.
Источник: korrespondent.net
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