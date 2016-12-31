Лента RSS
Подписаться на ленту
31 декабря 2016, суббота, 13:02
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
31. 12. 2016

ЕС необходим перезапуск отношений с Россией – глава форума в Давосе

Евросоюзу необходим перезапуск отношений с Россией. Такое мнение директор Всемирного экономического форума (ВЭФ), бывший вице-канцлер Германии Филипп Реслер выразил в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

"Во-первых, следует понять, что долгосрочное взаимопонимание на европейском континенте, в том числе и с Россией, необходимо. Во-вторых, это, в первую очередь, – проблема европейцев, а не американцев, в соответствии с чем и следует выстраивать свою политику", – подчеркнул бывший председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и экс-министр экономики ФРГ. "Перезапуск этой столь запутанной ныне ситуации был бы важен для Европы. Это могло бы придать новый импульс и в случае с Сирией", – добавил Реслер.

При этом директор ВЭБ выразил убеждение, что текущее положение дел в отношениях с Москвой стало следствием того, что распад СССР и его возможные последствия не были в достаточной степени осмыслены Европой.

Реслер не верит в эффективность санкций как инструмента давления на Кремль. "В качестве политического средства санкции скорее неприемлемы", – резюмировал он, обратив внимание на то, что подобные меры, возможно, дадут результаты лишь спустя многие годы.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 17-20 января 2017 года.

Напомним, Украина в очередном ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum, WEF) рейтинге конкурентоспособности опустилась на 85-е место против 79-го годом раньше. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.