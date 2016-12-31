В Хорватии чиновника обвинили во взяточничестве из-за контракта с Украиной

В Хорватии обвинили в коррупции чиновника Минобороны, который за взятку якобы способствовал получению Укрспецэкспорту соглашения на обновление парка военных самолетов, сообщает Jutarnji List.
По данным прокуратуры, чиновник требовал от двух иностранных фирм 50 тысяч евро взятки, обещая им "преимущество в получении договора на капитальный ремонт и закупку дополнительных самолетов МиГ-21". Одна из компаний отказалась платить, а представители второй приняли предложение.
Второй подозреваемый по делу – гражданин Хорватии, который представлял другую компанию, –передал чиновнику минимум 10 тысяч евро двумя платежами в январе и феврале 2016 года.
Укроборонпром ответил на обвинения Хорватии по МиГ
Напомним, в июле 2013 года Министерство обороны Хорватии подписало с Укрспецэкспортом контракт на ремонт и доработку12 самолетов МиГ-21 для хорватских ВВС. Стоимость договора составила 17,5 млн евро. Якобы после ремонта в эксплуатации осталось только три самолета из 12.
Источник: korrespondent.net
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