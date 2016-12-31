Число жертв взрывов в Багдаде приближается к 30

В результате двух взрывов в центре столицы Ирака погибли не менее 28 человек. Еще не менее 54 получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей полиции.

Взрывы прогремели утром 31 декабря на одном из оживленных рынков иракской столицы.

Сначала взорвалась бомба, установленная у обочины проезжей части, а затем террорист-смертник в гуще толпы привел в действие свое взрывное устройство. Полиция заявила, что теракты совершили два смертника.

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Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за происшествие.

Напомним, 5 ноября в нескольких жилых кварталах Багдада прогремели четыре взрыва – в результате погибли 10 человек, еще 37 получили ранения.

Источник: korrespondent.net