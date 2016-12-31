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31. 12. 2016

Киев хочет вернуть осужденного в РФ Выговского

Министерство юстиции хочет забрать осужденного российским судом Валентина Выговского в Украину для дальнейшего отбывания наказания. Такое решение принято на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, сообщает пресс-служба украинского ведомства в субботу, 31 декабря.

"Соответствующие документы уже направлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентина Выговского, в соответствии с законодательством Украины", – уточнили в ведомстве.

После получения копии постановления суда Минюст направит РФ информацию о принятом решении. После, при согласии всех сторон, предстоит передача заключенного.

В ведомстве напомнили, что 4 апреля в Минюст поступило обращение Петра Выговского с просьбой решить вопрос о передаче из РФ в Украину его сына Валентина.

Отметим, 15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам заключения по обвинению в шпионаже.

Источник: korrespondent.net

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