В Брюсселе пьяных водителей в новогоднюю ночь развезут бесплатно

В новогоднюю ночь в Брюсселе нетрезвых водителей будут бесплатно развозить по домам. Мероприятие организовывают добровольцы из ассоциации "Ответственные молодые водители" и предлагают ее тем автолюбителей, которые сделают выбор в пользу этой услуги, отказавшись от вождения в нетрезвом виде.

Как сообщил РИА Новости представитель ассоциации, для вызова водителей-добровольцев требуется лишь набрать заранее объявленный телефонный номер.

Пьяным водителям советуют звонить в ассоциацию за час до планируемого отъезда домой. Для доставки клиентов с полуночи до 6.00 часов утра будут задействованы 200 автомобилей.

Брюссельская полиция, со своей стороны, уже предупредила, что в новогоднюю не будет делать ночь поблажки подвыпившим водителям. Общественный транспорт в Брюсселе будет работать до 6.00 1 января.

Напомним, метро в Киеве на Новый год будет работать на три часа дольше.

Источник: korrespondent.net