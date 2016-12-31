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31. 12. 2016

ДТП на Волыни: трое погибших, двое пострадавших

В результате аварии в Волынской области погибли три человека, еще два находятся в реанимации. ДТП произошло около 00.10 субботы, 31 декабря, на трассе Львов-Радехов-Луцк возле села Терешковцы Гороховского района.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 19-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки, 18-летняя жительница Гороховского района и 28-летний житель Иваничевского района, погибли на месте", – уточнили правоохранители.

Еще двое пассажиров в возрасте 20 и 22 года, жители Иваничевского района, госпитализированы в отделение реанимации районной больницы.

Напомним, 28 декабря в Хмельницкой области в результате аварии с участием маршрутки погибли два человека, шесть пострадали.

Источник: korrespondent.net

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