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31. 12. 2016

ИГ взяло ответственность за теракты в Багдаде

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за двойной теракт в центре Багдада, унесший жизни 28 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Два взрыва в столице Ирака произошли в субботу, 31 декабря, в утренний час пик в оживленном торговом районе ас-Синак.

Сначала взорвалась бомба, установленная у обочины проезжей части, а затем террорист-смертник в гуще толпы привел в действие свое взрывное устройство. Полиция заявила, что теракты совершили два смертника.

Источник: korrespondent.net

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