Лукашенко одобрил проект договора по Таможенному кодексу ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве основы для проведения переговоров.
Соответствующий указ главы белорусского государства официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На проведение переговоров уполномочен Государственный таможенный комитет.
Документом Лукашенко поручает "подписать Договор при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".
Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан главами России, Казахстана, Армении и Киргизии 26 декабря в Санкт-Петербурге и должен вступить в силу 1 июля 2017 года. Документ заменит принятый в 2009 году Таможенный кодекс Таможенного союза и призван заложить основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.
Напомним, Лукашенко не приехал на саммит в Санкт-Петербург Киргизии 26 декабря без объяснения причин.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, созданная 1 января 2015 года и в которую входят пять стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.
Источник: korrespondent.net
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