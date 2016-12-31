Лента RSS
Подписаться на ленту
31 декабря 2016, суббота, 16:04
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
31. 12. 2016

Лукашенко одобрил проект договора по Таможенному кодексу ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве основы для проведения переговоров.

Соответствующий указ главы белорусского государства официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На проведение переговоров уполномочен Государственный таможенный комитет.

Документом Лукашенко поручает "подписать Договор при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан главами России, Казахстана, Армении и Киргизии 26 декабря в Санкт-Петербурге и должен вступить в силу 1 июля 2017 года. Документ заменит принятый в 2009 году Таможенный кодекс Таможенного союза и призван заложить основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, Лукашенко не приехал на саммит в Санкт-Петербург Киргизии 26 декабря без объяснения причин.

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, созданная 1 января 2015 года и в которую входят пять стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.