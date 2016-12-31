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31. 12. 2016

В Крыму продлили арест трем "диверсантам"

В аннексированном Крыму продлили срок содержания под стражей трем так называемым "украинским диверсантам". Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Севастополя, сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет о Дмитрии Штыбликове, Алексее Бессарабове и Владимире Дудке – арест им продлили до 8 марта 2017 года.

Штыбликова, Бессарабова и Дудку сотрудники Федеральной службой безопасности РФ задержали в аннексированном Крыму 9 ноября. Их обвиняют в подготовке диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

Напомним, "диверсантов" в Крыму ловили несколько раз. Сначала в РФ в августе заявили о задержании диверсионной группы на границе с Крымом. Потом еще одних "диверсантов" задержали в Севастополе в ноябре.

Источник: korrespondent.net

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