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31. 12. 2016

В новогоднюю ночь порядок охранять будут 11 тысяч силовиков

Во время новогодних праздников порядок в Украине будут обеспечивать около 10 тысяч полицейских и тысяча военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в субботу ,31 декабря.

По данным правоохранителей, в новогоднюю ночь в Украине запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тысяч человек.

"Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок", – сказано в обращении Нацполиции.

Напомним, с 29 декабря 2016 года для обеспечения публичной безопасности подразделения полиции, Нацгвардии, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничной службы перешли на усиленный режим несения службы.

Источник: korrespondent.net

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