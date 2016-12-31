Французам разрешили игнорировать рабочую почту в свободное время

Французские компании будут обязаны гарантировать сотрудникам право в выходные дни не отвечать на письма в рабочей электронной почте. Соответствующий закон вступает в стране с 1 января, сообщает The Local.
Меры призваны решить так называемую "всегда онлайн" культуру труда, которая привела к всплеску неоплачиваемой сверхурочной работы и работы сотрудников вне офиса.
Согласно новому закону, компании обязаны будут согласовывать с работниками договоренности об их правах и том, как они могут снизить вторжения в их частную жизнь.
Если соглашение не будет достигнуто, компания должна опубликовать устав, который бы четко определял требования и права работников в нерабочее время.
Некоторые компании – Volkswagen и Daimler в Германии, атомная компания Areva и страховщик АХА во Франции – уже приняли меры, чтобы ограничить обмен сообщениями в нерабочее время для уменьшения выгорания у работников. В частности, предусмотрено уничтожение электронной почты, которая приходит сотрудникам, пока они находятся в отпуске.
Напомним, украинских чиновников обязали пользоваться почтой в двух доменных зонах.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-