Лента RSS
Подписаться на ленту
31 декабря 2016, суббота, 16:02
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
31. 12. 2016

Французам разрешили игнорировать рабочую почту в свободное время

Французские компании будут обязаны гарантировать сотрудникам право в выходные дни не отвечать на письма в рабочей электронной почте. Соответствующий закон вступает в стране с 1 января, сообщает The Local.

Меры призваны решить так называемую "всегда онлайн" культуру труда, которая привела к всплеску неоплачиваемой сверхурочной работы и работы сотрудников вне офиса.

Согласно новому закону, компании обязаны будут согласовывать с работниками договоренности об их правах и том, как они могут снизить вторжения в их частную жизнь.

Если соглашение не будет достигнуто, компания должна опубликовать устав, который бы четко определял требования и права работников в нерабочее время.

Некоторые компании – Volkswagen и Daimler в Германии, атомная компания Areva и страховщик АХА во Франции – уже приняли меры, чтобы ограничить обмен сообщениями в нерабочее время для уменьшения выгорания у работников. В частности, предусмотрено уничтожение электронной почты, которая приходит сотрудникам, пока они находятся в отпуске.

Напомним, украинских чиновников обязали пользоваться почтой в двух доменных зонах.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.