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31. 12. 2016

В Канаде на берег выбросило 20 тысяч морских обитателей

На побережье Канады по неизвестным причинам выбросило около 20 тысяч морских обитателей. Об этом сообщает министерство рыболовства и океанов Канады.

Инцидент произошел на побережье провинции Новая Шотландия близ портового города Дигби. Береговая охрана обнаружила на берегу тысячи рыб, крабов, омаров, морских звезд, моллюсков и других морских животных.

По данным специалистов, это уже не свежие "дары моря", их выбросило на берег около пяти дней назад. Власти опубликовали специальное заявление, предупредив местных жителей о непригодности мертвой рыбы к употреблению в пищу.

Ученые провели анализ воды и морского дна и пришли к выводу, что окружающая среда в норме в районе, где произошел массовый выброс на берег морских существ. В частности, на дне в этом районе много живых обитателей. В канадском министерстве сообщили, что выброс рыб и других морских животных пока трудно обосновать, расследование продолжается.

Напомним, в январе этого года власти индийского штата Тамил Наду сообщили о гибели 20 короткоплавниковых гринд, выбросившихся на один из пляжей штата

Источник: korrespondent.net

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