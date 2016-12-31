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31. 12. 2016

В Мариуполе пьяный коп въехал в городскую елку

В Мариуполе Донецкой области пьяный полицейский за рулем Chevrolet Aveo выехал на Театральную площадь, где врезался в ограждение городской елки. Авария произошла около 19.00 накануне, когда на площади отдыхали люди, включая детей, сообщает пресс-служба областной полиции.

Увидев правоохранителей, мужчина бросил машину и пытался скрыться. Однако дежурившие возле елки полицейские задержали правонарушителя.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе пьяный коп въехал в городскую елку

"Это действующий сотрудник полиции. Он привлекается к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения", – добавили в Нацполиции.

Напомним, недавно в Мариуполе полицейский протаранил троллейбус. 

Источник: korrespondent.net

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