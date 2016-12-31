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31. 12. 2016

Стрельба в США: есть жертвы и раненые

В городе Уоллингфорд (штат Коннектикут, США) по меньшей мере два человека погибли, еще два ранены в результате стрельбы после концерта хип-хоп исполнителя Мика Милла.

Как информирует в субботу, 31 декабря, New York Daily News, инцидент случился у концертной арены Oakdale Theatre. Когда певец закончил выступление и направлялся в автомобиль, у входа на арену прогремели выстрелы. 

После выстрелов послышались крики людей. По данным полиции, рэпер Милл находился рядом с одним из пострадавших, которого ранили в ногу. На месте погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Их ранения неопасны для жизни. Полицияпроводитрасследование.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 декабря четыре человека погибли в результате стрельбы в США. 

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Источник: korrespondent.net

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