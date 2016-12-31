Новый глава ОБСЕ посетит Донбасс

Глава МИД Австрии Себастьян Курц планирует незамедлительно посетить юго-восток Украины. Как сообщает DW, дипломат 3 и 4 января побывает с визитом в Мариупольской агломерации, чтобы составить представление о происходящем в регионе.

Накануне министр высказался за постепенное снятие санкций ЕС против России, подчеркнув, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и "на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций".

Сообщается также, что Австрия с 1 января по ротации станет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщал Корреспондент.net, 28 декабря ОБСЕ эвакуировала базу в Светлодарске.