На МКС Новый год отпразднуют 16 раз

Шестеро космонавтов и астронавтов NASA, Роскосмоса и Европейского космического агентства, находящиеся сейчас на Международной космической станции (МКС) смогут встретить Новый год 16 раз.

В Центре управления полетами рассчитали, что первый раз новый 2017-й год космонавты застанут на орбите, пролетая юго-западнее Новой Зеландии (в Украине в это время будет 14 часов 24 минуты 31 декабря).

Также в ЦУП сообщили, что астронавты смогут Новый год встретить над территорией штата Калифорния (США), над Фолклендскими островами, у островов Фиджи и над Белоруссией. Закончат встречу нового года космонавты 1 января 2017 года над южной частью Тихого океана.

Ранее астронавты на МКС поддержали "манекен-флешмоб".