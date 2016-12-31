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31. 12. 2016

Взрыв бомбы в Египте, есть жертвы

В Египте, на севере Синайского полуострова, в результате взрыва бомбы в субботу, 31 декабря, погибли сотрудник полиции и военнослужащий.

Как передает Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, взрывное устройство, заложенное на дороге, привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина сил безопасности.  

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал Корреспондент.net, 11 декабря у храма в Каире прогремел взрыв. 

Взрыв в Каире: шестеро погибших

Источник: korrespondent.net

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