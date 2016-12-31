Взрыв бомбы в Египте, есть жертвы

В Египте, на севере Синайского полуострова, в результате взрыва бомбы в субботу, 31 декабря, погибли сотрудник полиции и военнослужащий.

Как передает Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, взрывное устройство, заложенное на дороге, привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина сил безопасности.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал Корреспондент.net, 11 декабря у храма в Каире прогремел взрыв.