Нафтогаз получил 500 млн долларов кредита

Компания Нафтогаз подписала кредитное соглашение о выделении ей кредитной линии на 500 млн долл под гарантию Всемирного банка, предназначенной для покупки и закачки газа.
Как сообщает в субботу, 31 декабря, пресс-служба компании, кредитная линия будет действовать четыре года: два года на закупку газа и еще два – на погашение кредита.
В Нафтогазе считают гарантию Всемирного банка и кредитную линию экономически выгодными по сравнению с другими кредитными соглашениями компании.
Сообщается также, что Нафтогаз сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении.
"Эти средства помогут Нафтогазу обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", – прокомментировал предоставление кредита глава Нафтогаза Андрей Коболев.
Ранее Киев обвинил Москву в снижении транзита газа.
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Источник: korrespondent.net
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