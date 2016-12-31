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31. 12. 2016

На Львовщине задержали немца с психотропами

Во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники не допустили незаконный ввоз на территорию Украины 470 таблеток TilidinAlcomp.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), таблетки, оборот которых в Украине ограничен, пытался ввезти среди личных вещей гражданин Германии на автомобиле Lander Rover немецкой регистрации.

Правоохранители нашли и изъяли психотропы. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Как сообщал Корреспондент.net, 28 декабря в Киеве перекрыли международный канал поставки психотропов. 

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Источник: korrespondent.net

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