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31. 12. 2016

Порошенко привез сенаторов на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, приехал с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко в район Широкино.

Как сообщил у себя в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, президент прибыл на командный пункт, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом.

Ранее Петр Порошенко наградил орденом сенатора Маккейна. 

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Источник: korrespondent.net

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