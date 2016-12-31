Порошенко привез сенаторов на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, приехал с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко в район Широкино.

Как сообщил у себя в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, президент прибыл на командный пункт, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом.

Ранее Петр Порошенко наградил орденом сенатора Маккейна.