Первое утро нового года начнется в Украине со снега

На западе Украины, а также в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях в первый день 2017 года будет без осадков, на остальной территории пройдет небольшой кратковременный снег.

Как сообщает Gismeteo, в воскресенье, 1 января, в западных областях, а также в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях установится ясная погода, в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях будет облачно с прояснениями, на остальной территории Украины — пасмурно.

Температура воздуха ночью составит -10...-3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах -3...+2 °С, в западной части воздух местами прогреется до +4 °С.

В Киеве прогнозируется пасмурная погода, утром возможен небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит -3...0 °С.

Как сообщал Корреспондент.net, снега в новогоднюю ночь в Украине не будет.