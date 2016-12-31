Первое утро нового года начнется в Украине со снега

На западе Украины, а также в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях в первый день 2017 года будет без осадков, на остальной территории пройдет небольшой кратковременный снег.
Как сообщает Gismeteo, в воскресенье, 1 января, в западных областях, а также в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях установится ясная погода, в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях будет облачно с прояснениями, на остальной территории Украины — пасмурно.
Температура воздуха ночью составит -10...-3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах -3...+2 °С, в западной части воздух местами прогреется до +4 °С.
В Киеве прогнозируется пасмурная погода, утром возможен небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит -3...0 °С.
Как сообщал Корреспондент.net, снега в новогоднюю ночь в Украине не будет.
Украинцев предупредили о сильном ветре
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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