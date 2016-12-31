Трамп поздравил с Новым годом всех, включая врагов

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу, 31 декабря, у себя в Twitter поздравил американцев с наступающим Новым годом.
В том числе, политик поздравил с праздниками и своих недоброжелателей.
"Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся против меня, но проиграл так плохо, что теперь не знает, что делать. С любовью", – написалТрамп.
Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря2016 г.
Ранее Дональд Трамп оценил отказ Путина выслать дипломатов США.
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Источник: korrespondent.net
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