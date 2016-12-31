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31. 12. 2016

Трамп поздравил с Новым годом всех, включая врагов

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу, 31 декабря, у себя в Twitter поздравил американцев с наступающим Новым годом.

В том числе, политик поздравил с праздниками и своих недоброжелателей.

"Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся против меня, но проиграл так плохо, что теперь не знает, что делать. С любовью", – написалТрамп.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря2016 г.

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Источник: korrespondent.net

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