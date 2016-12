Трамп поздравил с Новым годом всех, включая врагов

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу, 31 декабря, у себя в Twitter поздравил американцев с наступающим Новым годом.

В том числе, политик поздравил с праздниками и своих недоброжелателей.

"Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся против меня, но проиграл так плохо, что теперь не знает, что делать. С любовью", – написалТрамп.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!