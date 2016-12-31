Вернули Украине две Андорры – ГПУ

В течение 2016 года Генеральная прокуратура Украины сумела вернуть в собственность государства 94 тысячи гектаров земли. Об этом в субботу, 31 декабря у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
По словам главы ведомства, эта земля была возвращена во время судебных процессов.
"В 2016 году ГПУ в ходе судебных процессов вернула государству 94 тыс. гектаров земли, а это: две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать Сан-Марино, четыреста восемьдесят Монако, две тысячи сто восемьдесят один Ватикан", – написал Луценко.
Ранее сообщалось, что Юрий Луценко резко повысит зарплаты прокурорам.
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Источник: korrespondent.net
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