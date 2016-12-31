В Анкаре задержаны подозреваемые в подготовке теракта

В Анкаре (Турция) в ходе спецоперации турецкой полиции задержаны восемь человек по подозрению в подготовке теракта в новогоднюю ночь.

Как сообщает в субботу, 31 декабря, Anadolu, восемь членов группировки "Исламское государство" были задержаны антитеррористической службой Анкары. По информации агентства, в полиции считают, что задержанные планировали осуществить теракт в новогоднюю ночь.

Также сообщается, что в рамках спецоперации полицейские изъяли много документов террористической организации.

Как сообщал Корреспондент.net, в Турции арестованы более полутора тысяч человек за посты в соцсетях.